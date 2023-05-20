Озвучен следующий шаг ВС РФ после взятия Бахмута

Озвучен следующий шаг ВС РФ после взятия Бахмута
Фото: unsplash.com
Город возьмут в течение последующих трех дней

Практически весь Бахмут (Артемовск) находится под контролем российской стороны. За минувшие сутки, по данным источников, бойцам удалось взять 2/3 территории, которая контролировалась ВСУ. Вагнеровцам осталось продвинуться всего на 0,6 кв метра.

При этом Минобороны Украины заявляет, что украинские военные уже выполнили свою задачу в городе. Как правило, об этом ведомство говорит при подготовке к отступлению, указал политолог Сергей Марков. 

По прогнозу, Бахмут будет окончательно взят в течение двух-трех дней. Эксперт считает, что в это же время ВСУ собираются начать свое контрнаступление, к которому готовились последние несколько месяцев. Это приведет к крупной эскалации конфликта между Украиной и Россией, из-за чего российские военные после освобождения города будут заняты конфронтацией с украинцами.

"После разгрома наступления ВСУ начнется большое наступление армии России",

– подытожил Марков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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