Киев отказался от соглашения с Москвой

Внешнее энергопитание Запорожской АЭС было переведено на дизельные генераторы из-за отключения Днепропетровской ЛЭП. Радиационный фон остается в норме.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что линию электропередачи отключила украинская сторона, поэтому пришлось прибегнуть к резервным источникам питания, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В украинском "Энергоатоме" заявляют, что отключение энергии на ЗАЭС произошло из-за обстрела российской стороны, призывая россиян покинуть станцию.

Источники утверждают, что на одном из объектов в Запорожье произошел пожар из-за перегрузки в энергосистеме.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что сейчас готовит специальный документ, который будет гарантировать безопасность Запорожской атомной станции в преддверии украинского контрнаступления. Он будет включать в себя запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защиту всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

При этом источники в Пентагоне утверждают, что Киев не хочет заключать никакую сделку после почти девяти месяцев переговоров.