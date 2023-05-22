Появились подробности опасного инцидента на Запорожской АЭС

Появились подробности опасного инцидента на Запорожской АЭС
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Киев отказался от соглашения с Москвой

Внешнее энергопитание Запорожской АЭС было переведено на дизельные генераторы из-за отключения Днепропетровской ЛЭП. Радиационный фон остается в норме.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что линию электропередачи отключила украинская сторона, поэтому пришлось прибегнуть к резервным источникам питания, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В украинском "Энергоатоме" заявляют, что отключение энергии на ЗАЭС произошло из-за обстрела российской стороны, призывая россиян покинуть станцию. 

Источники утверждают, что на одном из объектов в Запорожье произошел пожар из-за перегрузки в энергосистеме. 

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что сейчас готовит специальный документ, который будет гарантировать безопасность Запорожской атомной станции в преддверии украинского контрнаступления. Он будет включать в себя запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защиту всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов. 

При этом источники в Пентагоне утверждают, что Киев не хочет заключать никакую сделку после почти девяти месяцев переговоров.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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