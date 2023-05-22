Стало известно о массированном обстреле России - якобы уничтожен погранпункт

Стало известно о массированном обстреле России - якобы уничтожен погранпункт
Фото: соцсети
Официального подтверждения информации не было

Telegram-каналы сообщают, что Белгородская область подверглась сильному обстрелу. Местные источники заявили, что в приграничном районе наблюдается задымление и отсутствует электричество.

На фоне звуков взрывов жителям села сел Замостье Грайворонского горокруга начали поступать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Официального подтверждения информации не было.

Mash сообщает, что уже больше часа ВСУ накрывают села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно, погиб один мирный житель. 

Украинские источники заявляют, что целью ВСУ стал погранпункт на границе с Сумской областью. Они пишут, что якобы он был полностью уничтожен.

Источник: Telegram • Требует проверки
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