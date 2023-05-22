В Белгородской области объявили контртеррористическую операцию

Из региона выдавливают многочисленную группировку из украинских диверсантов

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции, в регионе действуют с этого момента ряд специальных мер и ограничений.

У физических лиц будут проверять документы, власти также вправе приостановить деятельность опасных производств и организаций с использованием соответствующих веществ.

По информации Shot, группа примерно из 80 диверсантов, проникших из территории Украины, наблюдается в районе Козинки. Частично эвакуируют жителей региона.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших из-за обстрелов диверсантов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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