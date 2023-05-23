Новые группы диверсантов подобрались к Козинке

Новые группы диверсантов подобрались к Козинке
Фото: соцсети
Бои в регионе продолжаются

Источники Shot сообщают, что к Белгородской области со стороны Украины подходят новые группы диверсантов. В данный момент они приближаются к Козинке. 

В населенном пункте продолжаются бои, работает система ПВО из-за запуска беспилотников. Представители нападавших на регион групп заявляют, что начали окапываться на российской территории.

Российская сторона сообщает, что в данный момент диверсанты разделились на несколько малых групп, спрятавшись в лесной местности. Их поиск и ликвидацию продолжаются. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области были отселены из-за проникновения ДРГ.

Источник: Shot • Требует проверки
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