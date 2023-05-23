Минобороны РФ впервые сделало заявление о ДРГ в Белгородской области

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Министерство обороны России сообщило, что после поражения в Артемовске (Бахмуте) Киев перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Ведомство подтвердило, что группа диверсантов в минувший понедельник вторглась на российскую территорию.
"В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены", – говорится в сообщении.
По заявлению ведомства, остатки диверсантов удалось отбросить на территорию Украины, уничтожено более 70 террористов, четыре БМП и пять пикапов.
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