Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Министр обороны России Сергей Шойгу дал первый комментарий по поводу диверсии в Белгородской области. Он рассказал, что в результате операции по обезвреживанию противника было ликвидировано более 70 проукраинских боевиков.

"Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные атаке в Белгородской области", – пообещал он россиянам.

Белгородские власти утверждают, что после диверсии в регионе было повреждено, по меньшей мере, 500 домов. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали территорию области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры. Ведется работа по разминированию, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.