Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

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Министр обороны России Сергей Шойгу дал первый комментарий по поводу диверсии в Белгородской области. Он рассказал, что в результате операции по обезвреживанию противника было ликвидировано более 70 проукраинских боевиков.
"Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные атаке в Белгородской области", – пообещал он россиянам.
Белгородские власти утверждают, что после диверсии в регионе было повреждено, по меньшей мере, 500 домов. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали территорию области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры. Ведется работа по разминированию, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
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