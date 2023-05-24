Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Министр обороны России Сергей Шойгу дал первый комментарий по поводу диверсии в Белгородской области. Он рассказал, что в результате операции по обезвреживанию противника было ликвидировано более 70 проукраинских боевиков.

"Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные атаке в Белгородской области", – пообещал он россиянам.

Белгородские власти утверждают, что после диверсии в регионе было повреждено, по меньшей мере, 500 домов. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали территорию области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры. Ведется работа по разминированию, сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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