ЧВК "Вагнер" начали уходить из Артемовска

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Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Артемовска (Бахмута). На кадрах он общается с бойцами и просит их покидать город аккуратно, по одной единице.
"До 1 июня все соберемся, передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут", - заявил Пригожин.
По словам главы ЧВК, после выхода из города бойцы будут заняты ремонтом техники и подбором состава, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям.
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