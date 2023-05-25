ЧВК "Вагнер" начали уходить из Артемовска

ЧВК "Вагнер" начали уходить из Артемовска
Фото: соцсети

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Артемовска (Бахмута). На кадрах он общается с бойцами и просит их покидать город аккуратно, по одной единице.

"До 1 июня все соберемся, передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут", - заявил Пригожин.

По словам главы ЧВК, после выхода из города бойцы будут заняты ремонтом техники и подбором состава, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям. 

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Источник: Telegram
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