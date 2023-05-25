Американцы указали на причастность Украины к инциденту

Украинская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к диверсии в Белгородской области. Якобы бойцы действовали по собственной инициативе без договоренностей с Киевом, однако это не так. Американский телеканал CNN сообщает, что отряды ДРГ попадают под командование украинских силовиков.

Сечас Вашингтон пытается установить, почему у бойцов при себе было оружие НАТО, которое, возможно, было передано Украине в рамках конфликта. Диверсанты утверждают, что купили его в "международных магазинах" – сделать это может любой даже при небольшом количестве денег.

Журналисты отметили, что бойцы в интервью с издевкой повторяли информацию, что купили броневики на открытом рынке, делая отсылку к риторике российской стороны о конфликте в Донбассе после 2014 года. Тогда Москва утверждала, что не передавала представителям республик вооружение.

По данным CNN, использование западного оружия при осуществлении диверсии вызвало бешенство у США. Власти пообещали, что будут и дальше отслеживать вопрос, как техника могла попасть в руки ДРГ, поскольку ВСУ не запрашивали ее передачи по официальному каналу связи.