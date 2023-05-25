Россия послала угрожающий сигнал Западу в Черном море

Россия послала угрожающий сигнал Западу в Черном море
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Британцы пожаловались на неверные данные с локатора

Британская разведка утверждает, что, согласно данным компании Geollect, российские корабли в Черном море с 14 мая передавали неверные данные о своем перемещении. Британцы считают, что данные могли быть намеренно подделаны, чтобы подать Западу сигнал. Об этом они написали на официальной странице ведомства в Twitter*.

Разведчики заявляют, что на факт подделки данных указывают сведения о скорости судов в 188 км/ч. По их словам, в результате действия "российских субъектов", на данных аналитической идентификационной системы в акватории Черного моря теперь красуется большая литера Z, протяженностью примерно 65 км.

Фото: соцсети

В ведомстве заявили, что подобные подмены могут повысить риск морских происшествий.

*заблокирован на территории РФ

Источник: Twitter
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