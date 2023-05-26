Мира не будет: Германия выступила с резким заявлением в адрес России

Мира не будет: Германия выступила с резким заявлением в адрес России
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Канцлер назвал условие завершения украинского конфликта

Москва должна понимать, что никакой речи о "холодной" заморозке украинского конфликта с установкой новой границы быть не может, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он утверждает, что противостояние просто обязано завершиться "справедливо".

В интервью немецким СМИ лидер рассказал, что под "справедливым миром" он подразумевает вывод российских войск, но не стал дополнительно перечислять все территории, которые, по его мнению, под это попадают, сообщает телеканал "360"

"Не наше дело вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь",

– передает слова Шольца "Радио 1".

Источник: Kölner Stadt-Anzeiger
новости партнеров

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии

Брюссель обвинил Москву в "агрессии"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей