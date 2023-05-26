Мира не будет: Германия выступила с резким заявлением в адрес России

Канцлер назвал условие завершения украинского конфликта

Москва должна понимать, что никакой речи о "холодной" заморозке украинского конфликта с установкой новой границы быть не может, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он утверждает, что противостояние просто обязано завершиться "справедливо".

В интервью немецким СМИ лидер рассказал, что под "справедливым миром" он подразумевает вывод российских войск, но не стал дополнительно перечислять все территории, которые, по его мнению, под это попадают, сообщает телеканал "360".

"Не наше дело вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь",

– передает слова Шольца "Радио 1".