В российской ПВО образовалась серьезная брешь

И ее нужно срочно устранять

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какие дроны могли отправить ВСУ для удара по Краснодару – БПЛА повредили жилой дом, офисное здание с гаражами. Другой вопрос – каким образом дрон смог спокойно долететь до города.

Кнутов предположил, что украинская сторона запустила UJ-22, дальность полета которого составляет до 800 км с боевой массой до 20 килограммов. Впрочем, такое средство может долететь и до Москвы. Обнаружить его не вполне легко.

Система ПВО в России складывалась по канонам мирного времени – главная задача состояла в прикрытии Москвы. У Краснознаменного объединения ПВО и противоракетной обороны были ресурсы на отражение массированных налетов их тысячи целей в воздухе. Однако до наших дней система в том виде не дожила. Теперь объединение защищает Крым с приграничными регионами. Естественно, образовалась брешь.

Противник располагает информацией о нахождении батарей – а потому обходит российские РЛС и проникает довольно глубоко в российский тыл. Чтобы противодействовать таким попыткам, необходимо сформировать рубеж противовоздушной и противоракетной обороны хотя бы в таких регионах. А затем – довести его до Петербурга. Еще один необходимый этап – нарастить количество ЗРК "Панцирь", которых ныне банально не хватает, с современными РЭБ.