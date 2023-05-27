В Германии предсказали "болезненное" завершение СВО

В Германии предсказали "болезненное" завершение СВО
Фото: freepik.com
Окончание конфликта не удовлетворит никого

Бывший министр иностранных дел Йошка Фишер считает, что Россия будет постоянной угрозой для Европы, поэтому старый подход к системе безопасности, в который включали российскую сторону, больше не действует. Вместо этого, по его словам, определяющей станет формулировка "безопасность со стороны России", поэтому в ближайшее время нужно исправить "беспощадную наивность" в российской политике Европы.

Фишер считает, что подобный подход должен быть применен из-за "ревизионизма" Кремля. Он утверждает, что главная цель российского президента Владимира Путина – присоединить бывшие советские территории и, вопреки всем надеждам Запада, лидер не одинок в своих устремлениях – в этом его поддерживает большинство населения России.

Бывший министр утверждает, что Украина будет играть ключевую роль в европейской системе безопасности после того, как войдет в состав ЕС и НАТО. На этом фоне страна окажется более подвержена рискам. Но если Киев откажется от вступления в западные объединения, это приведет к еще большей катастрофе, уверен он.

Политик считает, что конфликт на Украине закончится прекращением огня, и итоги не будут удовлетворять ни одну из сторон. Само завершение конфронтации и для Москвы, и для Киева окажется "болезненным", а для Европы это будет означать "постоянную угрозу безопасности". 

Источник: Tagesspiegel
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