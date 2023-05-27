Между Россией и Турцией произошел конфликт

Между Россией и Турцией произошел конфликт
Фото: unsplash.com
Российская сторона отказалась от посредничества турков по Украине

Москва и Анкара стараются поддерживать сдержанные отношения в условиях проведения российской спецоперации на Украине. Турецкая сторона не вводит в отношении России санкции, но при этом оказывает военную поддержку ВСУ. В российском МИД утверждают, что, порой, официальные заявления турецкого руководства расходятся с действиями.

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон напомнил, что Анкара многократно говорила о своем намерении стать посредником в урегулировании украинского конфликта и быть гарантом обеспечения режима прекращения огня.

"Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", – отметил он.

Так представитель российского министерства иностранных дел намекнул, что Москва не рассматривает Анкару как вероятного участника мирного урегулирования. Турецкая сторона пока никак не отреагировала на такие заявления.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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