Диверсанты снова напали на территорию России

Есть погибшие

В районе Бровничей и Сушан Брянской области беспилотник атаковал "Ниву" Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, погибли двое военных. Все произошло неподалеку от украинской границы – примерно в 1,5 км.

Также Mash сообщает, что диверсанты предприняли попытку прорыва в этом районе. Они пытались пройти по участку границы в районе Бровничей и Сушан. Сообщается, что сейчас в там идут бои и объявлен план "Эдельвейс".

Официального подтверждения информации со стороны местных властей и Минобороны не было.