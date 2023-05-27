Диверсанты снова напали на территорию России

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
В районе Бровничей и Сушан Брянской области беспилотник атаковал "Ниву" Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, погибли двое военных. Все произошло неподалеку от украинской границы – примерно в 1,5 км.
Также Mash сообщает, что диверсанты предприняли попытку прорыва в этом районе. Они пытались пройти по участку границы в районе Бровничей и Сушан. Сообщается, что сейчас в там идут бои и объявлен план "Эдельвейс".
Официального подтверждения информации со стороны местных властей и Минобороны не было.
Глава государства сообщил, что прекрасно знает наперед о том, что желает сказать министр