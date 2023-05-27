Диверсанты снова напали на территорию России

Диверсанты снова напали на территорию России
Фото: US Navy/Navy Office of Information/www.globallookpress.com
Есть погибшие

В районе Бровничей и Сушан Брянской области беспилотник атаковал "Ниву" Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, погибли двое военных. Все произошло неподалеку от украинской границы – примерно в 1,5 км.

Также Mash сообщает, что диверсанты предприняли попытку прорыва в этом районе. Они пытались пройти по участку границы в районе Бровничей и Сушан. Сообщается, что сейчас в там идут бои и объявлен план "Эдельвейс".

Официального подтверждения информации со стороны местных властей и Минобороны не было.

Источник: 112 • Требует проверки
новости партнеров

"Знаю, что они скажут": Путин отказался давать слово главе Минфина на совещании

Глава государства сообщил, что прекрасно знает наперед о том, что желает сказать министр

По Украине нанесли комбинированный удар

Стали известны последствия обстрела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей