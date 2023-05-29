Россия объявила в розыск сенатора США после подставы Украины

Россия объявила в розыск сенатора США после подставы Украины
Фото: соцсети
Пока официального опровержения скандального высказывания не было

Американского сенатора Линдси Грэма объявили в розыск в России. Причиной стало якобы высказывание политика про то, что помощь Украине стала лучшим финансовым вложением для убийства русских".

На сайте МВД РФ указывается, что сенатор "разыскивается по статье УК".

Фото: соцсети

Скандал после предполагаемого заявления разгорелся накануне. Появились кадры, на которых Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве якобы сделал радикальное высказывание. После этого незамедлительно последовала реакция российской стороны, которая раскритиковала политика за слова об убийстве русских.

Однако, как оказалось позднее, Киев намеренно обманул публику, смонтировав две части видео по собственному усмотрению, исказив первоначальный смысл. Подтверждения этого появились в распоряжении Reuters. 

Как пишет "Свободная пресса", подобными действиями украинцы серьезно подставили Грэма, против которого по итогу было возбуждено уголовное дело в России.

Источник: BRIEF
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