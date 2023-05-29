В России захотели присоединить еще одну область Украины

Это поможет защитить приграничные регионы

Для прекращения обстрелов Белгородской области со стороны Украины нужно присоединить к России Харьковский регион. Такое заявление сделал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В беседе с корреспондентом телеканала "Россия-24" он сообщил, что с начала российской спецоперации не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область.

"Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому – не нравится, а она идет", – приводит его слова RT.

Для безопасности приграничных российских регионов нужно присоединить Харьков к Белгородской области, уверен Гладков. Он утверждает, что это "лучший способ решения проблемы обстрелов".

Ранее губернатор сообщал, что в составе ДРГ, которая зашла в село Козинки, были поляки и американцы, сообщает телеканал "360".