ВС РФ пробили брешь в системе ПВО в Киеве

На город совершили мощнейшую атаку

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве раздались громкие взрывы в центральной части города. Мэр Виталий Кличко заявил о падении обломков на проезжую часть в Оболонском районе.

Очевидцы утверждают, что в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым. На фоне ракетной атаки люди начали прятаться в метро.

Источники "Русской весны" утверждают, что по Киеву наносят мощнейший удар с помощью гиперзвуковых и баллистических ракет. Атака застала врасплох украинские системы ПВО, расположенные в городе.

Предположительно, целью ракетного удара в районе аэропорта Жуляны в Киеве стал позиционный район американского ЗРК Patriot.