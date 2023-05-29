ВС РФ пробили брешь в системе ПВО в Киеве

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Украинские СМИ сообщили, что в Киеве раздались громкие взрывы в центральной части города. Мэр Виталий Кличко заявил о падении обломков на проезжую часть в Оболонском районе.
Очевидцы утверждают, что в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым. На фоне ракетной атаки люди начали прятаться в метро.
Источники "Русской весны" утверждают, что по Киеву наносят мощнейший удар с помощью гиперзвуковых и баллистических ракет. Атака застала врасплох украинские системы ПВО, расположенные в городе.
Предположительно, целью ракетного удара в районе аэропорта Жуляны в Киеве стал позиционный район американского ЗРК Patriot.
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