Запад решил заманить Россию в ловушку на Украине

Запад решил заманить Россию в ловушку на Украине
Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
НАТО намеренно провоцирует Москву

Диверсии в приграничных регионах являются частью стратегии Запада, цель которой – заставить Россию первой пойти в наступление, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, так ВСУ вместе с НАТО рассчитывают заманить российские подразделения в ловушку.

Он отметил, что начинать контрнаступление с подготовленной российской обороной очень трудно, а выманить ВС РФ было бы легче. Поэтому диверсанты и начали атаковать регионы России, это позволило им оказывать моральное и психологическое давление на противника.

Ищенко уверен, что поэтому появляется информация о якобы резком сокращении украинского стратегического резерва, слабости ВСУ, а также скорых поставках на Украину самолетов и ракет, способных из Сумской области долететь до Москвы.

Если провокация окажется успешной, то ВС РФ слишком рано перейдут в наступление, где их попытаются измотать украинцы и затянуть конфронтацию еще, как минимум, на год, передает Общественная служба новостей.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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