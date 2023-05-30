Вспыло предупреждение Киева об атаке на Москву

Вспыло предупреждение Киева об атаке на Москву
Фото: freepik.com
В военном плане нападение не было оправданным

В минувший понедельник мэр Киева Виталий Кличко, комментируя в эфире телемарафона атаки на украинскую столицу, обращался к главкому ВСУ Валерию Залужному. Он интересовался у него, почему жители Москвы продолжают спокойно спать на фоне всех атак Киева в последнее время.

Подобное заявление могло быть предупреждением о подготовке атаки на столицу России. Кличко заявлял, что россияне "кошмарят" Киев, при этом спокойно могут отдыхать в Москве.

"Нужно, чтобы каждый из них понимал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев уже почти 1,5 года", – говорил он.

Источники Telegram-канала "Рыбарь" сообщают, что утренние атаки на Москву стали продолжением событий 9 мая, когда украинцы искали брешь в обороне столицы. Основная цель налета – порадовать собственное население на фоне продожительных ударов по Киеву. Подобные действия могут помочь поднять дух после проблем с мобилизацией и потерей Бахмута. 

"В военном плане атака практически ничего не решает. Зато решает в пиар-плане: получился неприятный щелчок по носу, на который наверняка ответят очередным массированным ударом по Украине",

– указывается в сообщении.

По предварительным данным, в атаке на Москву задействовали не менее 25 дронов, сообщает "Свободная пресса".

Источник: Комсомольская правда
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