Минобороны РФ выступило со срочным объявлением после нападения на столицу

В ведомстве подтвердили причастность Киева к атаке

Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, подтверждает Минобороны России.

В ведомстве заявили, что всего в нападении было задействовано восемь БПЛА самолетного типа, все были поражены. Иинформацию о не менее 30 аппаратах, выпущенных в сторону Москве, не подтвердили.

Согласно сообщению Минобороны, три дрона подавили средствами РЭБ – они потеряли управление и отклонились. Остальные пять сбили с помощью "Панциря-С" в Подмосковье.