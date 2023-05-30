Минобороны РФ выступило со срочным объявлением после нападения на столицу

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Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, подтверждает Минобороны России.
В ведомстве заявили, что всего в нападении было задействовано восемь БПЛА самолетного типа, все были поражены. Иинформацию о не менее 30 аппаратах, выпущенных в сторону Москве, не подтвердили.
Согласно сообщению Минобороны, три дрона подавили средствами РЭБ – они потеряли управление и отклонились. Остальные пять сбили с помощью "Панциря-С" в Подмосковье.
На город совершили мощнейшую атаку