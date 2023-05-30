В США назвали цель нападений Украины на Россию

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Атаки беспилотниками по Москве, вылазки ДРГ на приграничные регионы – все это "дерзкие" операции, которые направлены на отвлечение российских военных от начала украинского контрнаступления, утверждает Financial Times.

Журналисты утверждают, что подобные действия являются частью стандартной военной практики. Их цель, по словам представителей министерства обороны США и аналитиков, состоит в том, чтобы обмануть противника, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед крупным наступлением. Усилить эффект помогает также оперативное распространение информации по соцсетям.

"Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления", – сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, ударами они хотели подорвать дух российских военных и заставить их передислоцировать подразделения на линии соприкосновения. При этом он отметил, что этого так и не произошло, сообщает "Радио 1".

Западные официальные лица предупреждают, что не ясно, насколько эффективным окажется контрнаступление Украины. Но ВСУ наверняка продолжат свои формирующие операции, сочетая их с точечными атаками, направленными на подрыв российских военных нести оборону в зоне СВО.

После утреннего нападения на Москву сохраняются проблемы с работой систем GPS, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Больше всего сбои затронули таксистов, которым стало сложно ориентироваться без навигатора. Доступ к системе был заглушен, чтобы не дать беспилотникам возможность наведения на цели.