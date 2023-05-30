Озвучен возможный ответ России на атаки БПЛА

Удары могут нанести по трем украинским объектам

Российская сторона должна в качестве ответной меры на нападения беспилотников на Москву нанести удары по ключевым объектам на Украине, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Его слова приводит РИАМО.

Он заявил, что в первую очередь нужно уничтожить здания ГУР и Минобороны Украины. Следом ударить по киевскому вокзалу, куда обычно приезжают европейские политические деятели и откуда начинает европейские поездки Владимир Зеленский.

Литовкин подчеркнул, что в данном случае встает вопрос политической воли и целесообразности. Он допускает, что столица может снова столкнуться с атакой со стороны ВСУ.

"Надо бдительность сохранять. Не паниковать и понимать, что мы под защитой, но, тем не менее, мы находимся в процессе военного конфликта", – подытожил он.

Ранее глава Минобороны Резников заявил, что Украина заинтересована в "хороших отношениях" с Россией и российская земля им не нужна, сообщает телеканал "360".

Представитель офиса Владимира Зеленского Подоляк, комментируя атаки БПЛА на Москву, заявил, что Киев не имеет к этому "прямого отношения", пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".