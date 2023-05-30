Военное положение по всей России: Кадыров выступил с заявлением

Военное положение по всей России: Кадыров выступил с заявлением
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на международной арене обостряется

Настало время ввести военное положение на территории всей Российской Федерации. В этом уверен руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров. Своими мыслями авторитетный политик поделился в социальных сетях.

По мнению руководителя крупного российского региона, медлить нельзя, сейчас ситуация требует самых решительных действий от наших властей. Кадыров подчеркнул, что необходимо использовать все ресурсы, предназначенные для перевода страны на военные рельсы.

Чеченский лидер отметил, что пришло время одним махом смести "всю эту террористическую ячейку", которую больше не стоит дипломатично называть "украинскими военными". Сегодня в Незалежной верховодят "только террористы", подчеркнул Кадыров.

Таким образом глава Чечни отреагировал на вероломную атаку украинских боевиков на жилые дома в Москве, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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