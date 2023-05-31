Первую бригаду спецназначения Украины разнесли бомбами и ракетами

Первую бригаду спецназначения Украины разнесли бомбами и ракетами
Фото: www.unsplash.com
Удар Армии России был сокрушительным

Весь мир продолжает следить за ходом проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня ночью, 31 мая, стало известно о мощном ударе российской авиации по первой бригаде специального назначения незалежного противника.

На ежедневной основе бойцы российской армии громят технику и живую силу вояк киевского режима. Об очередном успехе журналистам рассказал руководитель пресс-бюро группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, передает интернет-издание "Радио 1".

Полковник заявил, что логово украинского спецназа было уничтожено благодаря высокоточному удару ракетами и бомбами, сообщает телеканал RT. Украинский противник в очередной раз понес серьезные потери.

Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать мирные города. Ночью Вооруженные силы Незалежной нанесли мощный удар по Белгородской области. Четыре жителя многострадального Шебекина получили серьезные ранения. Украинцы атаковали спящий город в 03:15, уточняет телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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