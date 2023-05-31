Тревожная деталь в действиях Путина на Украине напугала США

Тревожная деталь в действиях Путина на Украине напугала США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва планомерно добивается поставленных целей

Российский лидер Владимир Путин установил собственные правила развития ситуации на территории украинского государства. Такое положение позволяет Москве действовать в максимально удобных условиях. К соответствующим выводам пришел известный американский журналист Питер Моричи.

Аналитик напомнил, что российский главнокомандующий четко обозначил красные линии. Открытое взаимодействие украинских вояк с Североатлантический альянсом, а также применение ядерного оружия обернется самыми плачевными последствиями для ВСУ и их западных кураторов.

Именно поэтому, как считает журналист, американский президент Джо Байден побоялся предоставлять киевскому режиму тактические ракетные системы и более мощные дроны.

"Путин, а не Байден определяет американскую политику безопасности в Европе", – уверен американский аналитик.

Эксперт добавил, что западная военная коалиция ограничивается сдерживанием российской армии в конфликте на Украине, однако не видит для себя возможностей прямо вмешаться в конфликт.

Источник: Washington Times ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Что происходит в Москве после атаки ВСУ

В столице ввели план "Тайфун"

В США назвали цель нападений Украины на Россию

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей