Москва планомерно добивается поставленных целей

Российский лидер Владимир Путин установил собственные правила развития ситуации на территории украинского государства. Такое положение позволяет Москве действовать в максимально удобных условиях. К соответствующим выводам пришел известный американский журналист Питер Моричи.



Аналитик напомнил, что российский главнокомандующий четко обозначил красные линии. Открытое взаимодействие украинских вояк с Североатлантический альянсом, а также применение ядерного оружия обернется самыми плачевными последствиями для ВСУ и их западных кураторов.



Именно поэтому, как считает журналист, американский президент Джо Байден побоялся предоставлять киевскому режиму тактические ракетные системы и более мощные дроны.

"Путин, а не Байден определяет американскую политику безопасности в Европе", – уверен американский аналитик.

Эксперт добавил, что западная военная коалиция ограничивается сдерживанием российской армии в конфликте на Украине, однако не видит для себя возможностей прямо вмешаться в конфликт.

