Появились сообщения о танковом бое в Белгородской области

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С ночи Шебекино в Белгородской области находится под непрекращающимся огнем. Как указывал губернатор Гладков, ВСУ обстреливают из "Града" центр и окраины города.
Местные власти сообщили о, по меньшей мере, пяти пострадавших.
"Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил Гладков.
Одному мужчине из-за ранения пришлось ампутировать руку, врачи расценивают его состояние как тяжелое, сообщает телеканал "360". Второй мужчина сам обратился за помощью к врачам с контузией.
Сразу несколько источников сообщили, что сейчас в Шебекино идут танковые бои. По неподтвержденной официально информации, диверсанты атаковали местный МАПП. Им оказывают сопротивление пограничники и бойцы Минобороны.
Ночью по указу губернатора город начали покидать дети, семьи с детьми и пожилые граждане. Их разместят в соседних регионах из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, сообщает URA.RU.
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