НАТО дало согласие на удары Киева по России

В альянсе заявили о праве украинцев на "защиту"

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на удары украинских военных по российским территориям. По его словам, подобные действия не делают НАТО участником конфликта.

Столтенберг заявил, что у Киева есть право защищаться, поэтому позиция альянса в этом вопросе не изменилась, сообщает RT. Он отметил, что Запад продолжит оказывать Украине поддержку так долго, сколько это потребуется.

"У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

