НАТО дало согласие на удары Киева по России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на удары украинских военных по российским территориям. По его словам, подобные действия не делают НАТО участником конфликта.
Столтенберг заявил, что у Киева есть право защищаться, поэтому позиция альянса в этом вопросе не изменилась, сообщает RT. Он отметил, что Запад продолжит оказывать Украине поддержку так долго, сколько это потребуется.
"У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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