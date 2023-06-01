В России призвали освободить Львов для завершения СВО

Сперва это нужно сделать основным критерем победы в общественном сознании

Известный политолог Александр Дугин считает, что российским солдатам для продолжения спецоперации на Украине нужен четкий образ победы. Он предложил в качестве такового установить полное освобождение Львова. После, считает философ, можно говорить о том, что СВО подошла к концу.

"Когда мы освободим Львов и остальные территории, начнется долгий и процветающий мир", – выразил он мнение.

Дугин также отметил, что когда Россия юлит, то ее не боятся. Но как только в стране появится свой "яркий просвещенный имперский нарратив", все станет ясно.

По его словам, Владимиру Путину удалось внедрить новые ценности и установки в российское общество, но сейчас их предстоит сделать системными. В качестве одной из них он считает, что важно обозначить четкий критерий победы в общественном сознании – это взятие Львова.