В России призвали освободить Львов для завершения СВО

В России призвали освободить Львов для завершения СВО
Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
Сперва это нужно сделать основным критерем победы в общественном сознании

Известный политолог Александр Дугин считает, что российским солдатам для продолжения спецоперации на Украине нужен четкий образ победы. Он предложил в качестве такового установить полное освобождение Львова. После, считает философ, можно говорить о том, что СВО подошла к концу.

"Когда мы освободим Львов и остальные территории, начнется долгий и процветающий мир", – выразил он мнение.

Дугин также отметил, что когда Россия юлит, то ее не боятся. Но как только в стране появится свой "яркий просвещенный имперский нарратив", все станет ясно.

По его словам, Владимиру Путину удалось внедрить новые ценности и установки в российское общество, но сейчас их предстоит сделать системными. В качестве одной из них он считает, что важно обозначить четкий критерий победы в общественном сознании – это взятие Львова.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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