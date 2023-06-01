ВСУ пошли в атаку на Артемовск

ВСУ пошли в атаку на Артемовск
Фото: Peter Druk/Xinhua/www.globallookpress.com
Она оказалась безуспешной

Врио главы ДНР Дденис Пушилин утверждает, что украинские военные после ухода из Артемовска (Бахмута) предприняли несколько попыток пойти в атаку по флангам, однако все удары удается отразить российским солдатам.

Пушилин отметил, что ВСУ поступают так довольно часто после оставления позиций – сперва они какое-то время пытаются вернуть утраченное, после чего уходят.

"На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями", – передает его слова телеканал "360".

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что большинство наемников уже покинули город. Оставшиеся уйдут из него до 5 июня. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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