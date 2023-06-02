"Кричит" земля: как русские саперы обезвреживают мины в Донбассе

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Российские саперы продолжают самоотверженно обезвреживать минные поля на многострадальной земле Донбасса. Только на одной дороге в Луганской народной республике было обнаружено порядка четырех сотен снарядов.
Кадры с работой смелых российских военных показали журналисты "Пятого канала". Наши бойцы делают все необходимое для того, чтобы сделать жизнь на территории двух донбасских республик безопасной.
Американский телеканал выдумал небылицу
Украинцы намекнули на провал предстоящего наступления