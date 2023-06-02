"Кричит" земля: как русские саперы обезвреживают мины в Донбассе

В Сети появились эпичные кадры

Российские саперы продолжают самоотверженно обезвреживать минные поля на многострадальной земле Донбасса. Только на одной дороге в Луганской народной республике было обнаружено порядка четырех сотен снарядов.



Кадры с работой смелых российских военных показали журналисты "Пятого канала". Наши бойцы делают все необходимое для того, чтобы сделать жизнь на территории двух донбасских республик безопасной.

Мины встречаются в самых неожиданных местах. Земля Донбасса "кричит". Местные жители очень рады, что наконец-то настал момент, когда их территория станет безопасной для мирной жизни.