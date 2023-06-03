Над зоной спецоперации заметили подозрительные НЛО

Они внимательно наблюдают за боевыми действиями

Российский военный летчик Алексей утверждает, что военные довольно часто видят над зоной СВО подозрительные летающие объекты, которые очень трудно идентифицировать. В небе, по его словам, они совершают "необъяснимые с точки зрения физики динамические маневры".

Очевидцы утверждают, что чаще всего они появляются на местами, где идут тяжелые бои. Объекты зависают на высоте 10-12 км, иногда снижаясь до 6 км или совершая маневр с места со скоростью 2-3 Маха.

"Объекты фиксировались визуально и радаром – это не оптический эффект, думаю есть у кого-то на средствах фото– и видеоконтроля", – рассказал летчик.

По его словам, военные обсуждают это явление между собой, но в целом им не до этого. Он допускает, что это могли быть какие-то новейшие аэростаты или дроны. Эксперты полагают, что устройства над Украиной ведут мониторинг происходящего, однако с какой стороны их запускают до сих пор неизвестно.