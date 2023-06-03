Над зоной спецоперации заметили подозрительные НЛО

Над зоной спецоперации заметили подозрительные НЛО
Фото: кадр Youtube.com
Они внимательно наблюдают за боевыми действиями

Российский военный летчик Алексей утверждает, что военные довольно часто видят над зоной СВО подозрительные летающие объекты, которые очень трудно идентифицировать. В небе, по его словам, они совершают "необъяснимые с точки зрения физики динамические маневры". 

Очевидцы утверждают, что чаще всего они появляются на местами, где идут тяжелые бои. Объекты зависают на высоте 10-12 км, иногда снижаясь до 6 км или совершая маневр с места со скоростью 2-3 Маха. 

"Объекты фиксировались визуально и радаром – это не оптический эффект, думаю есть у кого-то на средствах фото– и видеоконтроля", – рассказал летчик.

По его словам, военные обсуждают это явление между собой, но в целом им не до этого. Он допускает, что это могли быть какие-то новейшие аэростаты или дроны. Эксперты полагают, что устройства над Украиной ведут мониторинг происходящего, однако с какой стороны их запускают до сих пор неизвестно.

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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