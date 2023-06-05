США обеспокоены атаками ДРГ на территории России

В Пентагоне предсказывают эскалацию конфликта

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли утверждает, что конфликт на Украине представляет собой "экзистенциальную угрозу самому выживанию страны и имеет большее значение для остального мира", включая Европу и США. 

По его словам, пока рано говорить о том, каких последствий украинского контрнаступления стоит ожидать. При этом военный отметил, что армия Украины "очень хорошо подготовлена". 

В Пентагоне утверждают, что вылазки ДРГ в российские регионы могут привести к эскалации конфликта, и США продолжают "внимательно следить за происходящим", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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