США обеспокоены атаками ДРГ на территории России

В Пентагоне предсказывают эскалацию конфликта

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли утверждает, что конфликт на Украине представляет собой "экзистенциальную угрозу самому выживанию страны и имеет большее значение для остального мира", включая Европу и США.

По его словам, пока рано говорить о том, каких последствий украинского контрнаступления стоит ожидать. При этом военный отметил, что армия Украины "очень хорошо подготовлена".

В Пентагоне утверждают, что вылазки ДРГ в российские регионы могут привести к эскалации конфликта, и США продолжают "внимательно следить за происходящим", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".