Последние новости о происходящем в зоне СВО

Украинские военные бросили в бой первые немецкие танки Leopard, сообщают российские источники в зоне СВО. Однако эксперты отмечают, что подтвердить эту информацию до конца нельзя, поскольку военные уже не раз во время боев неверно идентифицировали вооружение противника.

Позже в Telegram появились кадры предполагаемого немецкого танка, который был брошен на поле боя. Тем не менее позднее это опровергли из-за размеров башни и длины ствола. По новой версии на поле боя появились либо немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, либо французский танк AMX-10RC.

При этом другие источники утверждают, что Leopard все же были переброшены по некоторым направлениям. Один из танков даже удалось уничтожить российским военным.

"По неподтвержденным данным, российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражен украинский боевой танк Leopard 2 немецкого производства", – пишет "Военный обозреватель".

Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что ВСУ смогли выдавить российские войска из села Новодонецкое, хотя и понесли серьезные потери в живой силе. Источники сообщают, что российские военные смогли уничтожить девять единиц колесных бронемашин. Также, по неподтвержденной информации, украинцы намереваются атаковать во фланг российской группировки на направлении Урожайного. Официального комментария от Минобороны РФ по поводу ситуации не было.