Объявлено об отправке войск НАТО на Украину

Названа основная причина

Сразу несколько стран могут отправить свои войсковые подразделения на Украину в том случае, если страны НАТО не смогут предоставить Киеву свои гарантии безопасности. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь альянса Андрес Расмуссен.

Об этом он сказал после того, как действующий секретарь НАТО заявил, что члены блока могут предоставлять гарантии безопасности только тем государствам, которые входят в его состав, пишет РИА ФАН.

Расмуссен считает, что в случае такого решения Польша в одностороннем порядке может отправить свои войска на Украину, передает RT. Аналогичный шаг возможен и состороны Приибалтики, поскольку все эти страны сильно заинтересованы в обеспечении собственной безопасности.

"Мы не должны недооценивать чувства поляков, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета", – заявил бывший генсек НАТО.

По его словам, если Украина обратиться за помощью к этим странам, то это будет вполне законной мерой. Поэтому он считает, что Киеву нужно предоставить гарантии безопасности вне рамок основополагающих правил альянса, сообщает телеканал "360".