Российская сторона не хочет раздела территорий с Польшей, Румынией и Венгрией

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что для обеспечения безопасности российских территорий украинские войска нужно отодвинуть, по меньшей мере, на 500 км. Такая мера будет означать, что ВС РФ должны освободить всю Украину.

По его словам, это является минимальным рубежом в спецоперации. Он считает, что в лучшем случае границу нужно проводить по естественной преграде – Днепру.

Пушлин утверждает, что как только российские войска оттеснят украинские, Киев воспользуется паузой "для промывки мозгов" собственному населению, передает телеканал "360". На этом фоне он считает, что нелья допускать раздела Украины с Польшей, Венгрией и Румынией, поскольку в таком случае обстрелы российских регионов не прекратятся. Поэтому новой целью СВО должно стать освобождение всей страны.

"Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный", – заключил он.

Как сообщает "Свободная пресса", ранее Пушилин говорил, что ВСУ попытались прорвать линию обороны ДНР, однако российские войска смогли их отразить.