В США признали страшные потери Украины в начале контрнаступления

В США признали страшные потери Украины в начале контрнаступления
Фото: www.unsplash.com
Положение Киева стало очень шатким

В информационном пространстве все чаще заявляют о том, что Вооруженные силы украинского государства все же ринулись в контрнаступление и рассчитывают добиться серьезных успехов на поле брани. Однако говорить о достижениях украинских боевиков пока не приходится. Об этом пишут в американской прессе.

Аналитики авторитетного издания Bloomberg заявили, что украинская армия потеряла колоссальное количество боевой техники в начале контрудара. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".

Дабы сгладить эффект от весьма неприятной для западного сообщества информации, аналитики добавили, что можно с осторожностью говорить о некоторых "успехах" ВСУ на южном направлении. Впрочем, серьезные потери в технике нивелируют незначительные локальные "победы" украинцев.

К слову, ранее стало известно, что новые попытки незалежных боевиков прорваться привели к ожесточенным боям в Запорожье. Сейчас этот многострадальный российский регион снова стал горячей точкой на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Об этом сообщает телеканал "360".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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