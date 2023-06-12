Китай встал на защиту Украины

Китай встал на защиту Украины
Фото: Wu Changwei/XinHua/www.globallookpress.com
Договоренности между странами были заключены несколько лет назад

Десять лет назал Пекин и Киев подписали совместное соглашение по гарантиям безопасности, в которое была включена обязанность китайской стороны встать на защиту и прикрыть Украину "ядерным зонтиком" в случае нападения третьего государства на страну. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида.

По его словам, Китай обязался предоставить украинскому государству взаимные гарантии безопасности в случае вторжения или ядерной угрозы. 

Соглашение между Пекином и Киевом было подписано в 2013 году во времена президентства Виктора Януковича. Страны договорились об углублении взаимного сотрудничества. В документе также подчеркивалось, что Китай не будет использовать ядерное оружие или угрожать им Украине, а также обязуется предоставить ей гарантии безопасности в случае, если государство будет жертвой агрессии или будет получать угрозы об использовании в ее отношении ядерного оружия.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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