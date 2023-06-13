Высокопоставленный российский генерал погиб в зоне СВО – военкор

Противник нанес по позиции ракетный удар

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил смерти начальника штаба 35 общевойсковой армии генерала-майора Сергея Горячева. По его словам, гибель военного произошла в результате ракетной атаки противника.

Журналист заявил, что накануне начались тяжелые бои по всей линии соприкосновения группировки "Восток". В это время Горячев вместе с другими бойцами находился на Времьевском выступе.

Он рассказал, что ранее генерал служил в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, командовал разведротой, парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. Также он был главнокомандующим российских подразделений в Приднестровье, руководил военной базой в Таджикистане.

После начала СВО он стал командиром 5 отдельной танковой бригады, после чего вырос до заместителя командующего 35 ОА с получением звания генерал-майора, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством",

– приводит Котенок слова командования ОГВ, сообщает телеканал "360".