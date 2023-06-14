Путин сделал публичное предупреждение Шойгу

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В минувший вторник Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают происходящее в зоне СВО. Помимо ключевых вопросов, они также обсудили и проблемы, с которыми сталкиваются солдаты. К примеру, Семен Пегов поинтересовался у лидера, в курсе ли он, что обещанные выплаты за уничтоженную военную технику Запада не доходят до военных. Подобные новости сильно удивили президента.
Изначально за подбитый танк обещали давать 100 тысяч рублей дополнительно к основному жалованию. За самолет назначена сумма в три раза выше.
"То, что не выплачивают, это неожиданно для меня", – приводит слова Путина телеканал "360".
Глава России сделал публичное предупреждение министру обороны Сергею Шойгу, пообещав в срочном порядке адресовать эту претензию в его адрес, сообщает Радио 1.
Сейчас в социальных сетях обсуждают недавнее видео, на котором Путин награждал военных в госпитале в День России. Некоторые обратили внимание на то, что лидер не стал пожимать руку министру, поприветствовав его лишь в словестной форме, а позже повернулся к Шойгу спиной.
Появились кошмарные подробности инцидента
Власти отталкиваются от того, как складываются обстоятельства