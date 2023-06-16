Киев не теряет надежды добиться успехов на фронте

Вооруженные силы украинского государства находятся в щекотливой ситуации. На протяжении долгого времени Киев анонсировал хваленое контрнаступление, на которое очень рассчитывают западные кураторы Украины. Однако добиться успеха оказалось слишком сложно. На этом фоне незалежные боевики предпринимают все новые попытки прорвать нашу оборону.



Как сообщил врио руководителя ДНР Денис Пушилин, сейчас украинская армия активно действует на флангах многострадального Артемовска. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Главная цель украинского противника – сорвать планы нашей армии по дальнейшему продвижению на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, отмечает телеканал "360".



Сейчас все силы ВСУ брошены на пролом обороны в районе Артемовска. Однако российская армия изначально была готова к такому развитию событий и успешно сдерживает натиск противника, передает "Радио 1".



В то же время, украинские боевики действуют достаточно напористо. На фоне того, что основные пути снабжения ВСУ были перерезаны – большинство дорог под контролем нашей армии, украинцы стали использовать для пополнения ресурсов даже поля – летняя погода это позволяет.

