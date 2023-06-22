Эксперты внимательно следят за развитием событий

Киевские власти еще задолго до начала контрнаступления обещали своим западным кураторам, что оно приведет к разгрому российской армии и изменит положение дел на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Однако опытным путем было доказано обратное. Почему украинские военные терпят поражение, объяснили европейские эксперты.



Опытные западные специалисты обратили внимание на отличную подготовку Армии России. Контратакующих украинских боевиков встречают надежно выстроенные линии обороны. Высокой уровень готовности к атакам неприятеля позволяет минимизировать урон, который он способен нанести.



Кроме того, европейские аналитики отмечают высокую эффективность российской авиации, а также отличную работу средств радиоэлектронной борьбы.



Специалисты объясняют провал Вооруженных сил Незалежной тем, что у нашей армии было достаточно времени на подготовку и выстраивание линии обороны. Грамотное размещение бойцов и техники позволяет отражать любые атаки противника. Более того, нашей армии удалось адаптировать тактику под стиль ведения боевых действий ВСУ. Наши точные и высокоэффективные удары не оставляют врагу шансов.

