Наши военные понимают, что ждать от врага

Распиаренное контрнаступление украинской армии стало захлебываться еще в самом начале. Как отмечают западные аналитики, Россия успела подготовиться к контрудару киевского режима и даже припасла для украинского противника своего рода сюрприз. Об этом пишут журналисты издания Daily Reckoning.



Зарубежные спецы отмечают, что к настоящему моменту Соединенные Штаты Америки и их союзники по Североатлантическому альянсу практически полностью истощили запасы вооружения, которые необходимы для снабжения армии Незалежной. Россия же, напротив, нарастила производство снарядов и бронетехники.



Эксперты пишут, что на этом фоне победа нашей страны стала неизбежной. Разумеется, такое развитие событий станет очень неприятным сюрпризом для киевских верховодов, которые рассчитывали мощным контрударом изменить положение дел на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины.



Автор статьи напомнил, что Киев на сто процентов зависит от поддержки западных стран и в одиночку ему нечего противопоставить России. Тем временем, Москва уже установила контроль над обширными территориями. Сегодня у Украины не осталось никаких шансов вернуть себе земли и перехватить инициативу на поле битвы.

