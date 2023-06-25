ВСУ провалили четыре атаки на донецком направлении - МО РФ

Противник потерял более 800 человек, утверждают в ведомстве

ВСУ за прошедшие сутки пытались атаковать позиции российских войск в направлении Лимана, Донецка и Запорожья, указали в МО РФ. В итоге было уничтожено более 800 военнослужащих ВСУ, утверждает оборонное ведомство.

Согласно приведенным данным, в районе Артемовска "Южная" группировка смогла отразить десять атак противника, на донецком направлении всего удалось ликвидировать более 400 военнослужащих ВСУ, передает "Пятый канал".

В районе Времевского выступа противник предпринял две атаки, потеряв за сутки более 170 человек.