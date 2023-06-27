"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

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Сегодня, 27 июня, российский лидер Владимир Путин выступил перед военными и сотрудниками правоохранительных органов, которые приняли участие в подавлении вооруженного мятежа. Президент встретился с военными на Соборной площади в Кремле. В мероприятии принимают участие более 2,5 тысяч человек.
В первую очередь, глава государства подчеркнул, что начавшаяся смута могла привести к самым страшным последствиям – страну охватил бы хаос.
"Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну", – подчеркнул главнокомандующий.
Владимир Владимирович отдельно отметил, что во время мятежа силовики сумели обеспечить безопасность стратегически важных объектов и прочность тыла военных. Слаженные действия правоохранителей позволили не допустить жертв среди мирных жителей.
В свою очередь, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в организации мятежа могут быть замешаны западные спецслужбисты. По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Евгения Пригожина.
Экипаж не терял духа
Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария