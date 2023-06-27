"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

Глава государства подчеркнул заслуги российских военных

Сегодня, 27 июня, российский лидер Владимир Путин выступил перед военными и сотрудниками правоохранительных органов, которые приняли участие в подавлении вооруженного мятежа. Президент встретился с военными на Соборной площади в Кремле. В мероприятии принимают участие более 2,5 тысяч человек.



В первую очередь, глава государства подчеркнул, что начавшаяся смута могла привести к самым страшным последствиям – страну охватил бы хаос.

"Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну", – подчеркнул главнокомандующий.

Владимир Владимирович отдельно отметил, что во время мятежа силовики сумели обеспечить безопасность стратегически важных объектов и прочность тыла военных. Слаженные действия правоохранителей позволили не допустить жертв среди мирных жителей.



В свою очередь, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в организации мятежа могут быть замешаны западные спецслужбисты. По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Евгения Пригожина.

