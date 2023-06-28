Бывший агент Mi6 ужаснулся тактике США на Украине

Бывший агент Mi6 ужаснулся тактике США на Украине
Фото: www.unsplash.com
Действия Вашингтона ведут к катастрофе

Как известно, именно вашингтонская администрация взяла под полный контроль все действия киевского режима. Сегодня Соединенные Штаты Америки практически купировали саму возможность проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Таким мнением поделился экс-агент британской разведки Аластер Крук.

Бывший работник Mi6 обратил внимание, что американские власти придерживаются весьма резкой риторики при обсуждении конфликта, развернувшегося на территории украинского государства. Таким образом блокируется возможность мирного разрешения конфликта.

В частности, Крук напомнил недавнее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что конфликт якобы помогает Североатлантическому альянсу сблизиться с киевским режимом. Подобное отношение к непрекращающимся боестолкновениям однозначно работает на эскалацию ситуации и точно не поможет урегулировать конфликт.

При этом очевидно, что продолжение боевых действий между Украиной и Россией самым негативным образом сказывается на всем мировом пространстве и может поставить человечество на грань развязывания нового глобального конфликта. Американцы не могут этого не понимать, однако продолжают гнуть свою линию и работают на эскалацию. Поведение Вашингтона ужасает многих западных экспертов.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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