Объявлено о третьей волне контрнаступления ВСУ

Объявлено о третьей волне контрнаступления ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Украинский противник продолжает упорствовать

Ситуация на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима остается тяжелой. Сегодня, 5 июля, с важным заявлением выступил советник врио руководителя Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

Высокопоставленный представитель донбасской республики заявил, что Вооруженные силы украинского государства снова ринулись в атаку. Сейчас разворачивается третья волна контрнаступления противника.

Отдельно отмечается, что украинские вояки пошли в атаку в преддверии важного для западного мира события. 11-12 июля в Литве состоится саммит Североатлантического альянса. Незалежные боевики хотят продемонстрировать западным кураторам свою дееспособность. Возможно, именно поэтому они торопятся с атакой российских позиций.

Основное внимание противника сконцентрировано на Запорожском направлении. Как подчеркнул высокопоставленный российский госслужащий, на сегодняшний день "полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожье и ДНР". При этом российская армия готова к решительному ответу на агрессию противника.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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