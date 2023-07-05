Украинский противник продолжает упорствовать

Ситуация на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима остается тяжелой. Сегодня, 5 июля, с важным заявлением выступил советник врио руководителя Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.



Высокопоставленный представитель донбасской республики заявил, что Вооруженные силы украинского государства снова ринулись в атаку. Сейчас разворачивается третья волна контрнаступления противника.



Отдельно отмечается, что украинские вояки пошли в атаку в преддверии важного для западного мира события. 11-12 июля в Литве состоится саммит Североатлантического альянса. Незалежные боевики хотят продемонстрировать западным кураторам свою дееспособность. Возможно, именно поэтому они торопятся с атакой российских позиций.



Основное внимание противника сконцентрировано на Запорожском направлении. Как подчеркнул высокопоставленный российский госслужащий, на сегодняшний день "полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожье и ДНР". При этом российская армия готова к решительному ответу на агрессию противника.

