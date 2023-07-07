МАГАТЭ вынесло вердикт о возможном подрыве Запорожской АЭС

Объект удалось осмотреть на наличие взрывчатки

Экспертам Международного агентства по атомной энергии предоставили доступ к Запорожской атомной электростанции, чтобы они осмотрели объект на предмет вероятного минирования. После тщательного обследования глава организации Рафаэль Гроссии вынес вердикт о том, готовится ли на ЗАЭС подрыв.

В официально пресс-релизе МАГАТЭ говорится, что никаких видимых признаков минирования станции обнаружено не было. Эксперты несколько дней осматривали АЭС, проводили регулярные обходы и даже проверили территорию большого пруда-охладителя, предает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки", – заявил Гросси.

Однако, по его словам, до сих пор не удалось осмотреть крыши 3-го и 4-го энергоблоков и некоторые машинные залы, но он уверен, что скоро эксперты смогут получить туда доступ, сообщает телеканал "360".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, якобы российская сторона разместила на крыше ЗАЭС взрывчатые вещества и мины, чтобы имитировать ракетный удар по объекту. В "Росэнергоатоме" эти сведения опровергали, утверждая, что ВСУ готовятся атаковать станцию с помощью "Точки-У".