Кремль ответил на слухи о захвате ядерного оружия России

Ранее с подобным заявлением выступил глава ГУР Украины

Представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в западной прессе информацию, будто бы во время мятежа ЧВК "Вагнер" смогли добраться до ядерной базы "Воронеж-45", предприняв попытку установить контроль на российским ядерным арсеналом. Подобные сведения стал распространять глава ГУР Украины Кирилл Буданов, ссылаясь на данные украинской разведки. Однако ни на один уточняющий вопрос журналистов он ответить не смог.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков указывает, что оснований доверять Буданову и правда нет.

"Похоже на очередной вброс", – приводит его слова телеканал "360".

Он отметил, что руководство страны не распологает информацией, будто бы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку захватить российский ядерный арсенал.