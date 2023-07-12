Кремль ответил на слухи о захвате ядерного оружия России

Кремль ответил на слухи о захвате ядерного оружия России
Фото: freepik.com
Ранее с подобным заявлением выступил глава ГУР Украины

Представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в западной прессе информацию, будто бы во время мятежа ЧВК "Вагнер" смогли добраться до ядерной базы "Воронеж-45", предприняв попытку установить контроль на российским ядерным арсеналом. Подобные сведения стал распространять глава ГУР Украины Кирилл Буданов, ссылаясь на данные украинской разведки. Однако ни на один уточняющий вопрос журналистов он ответить не смог.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков указывает, что оснований доверять Буданову и правда нет.

"Похоже на очередной вброс", – приводит его слова телеканал "360".

Он отметил, что руководство страны не распологает информацией, будто бы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку захватить российский ядерный арсенал.

Источник: RT
новости партнеров

Знакомый с Путиным Басилашвили высказался о сроках завершения СВО

Актер сделал заявление

ЦБ бьет тревогу: в экономике России возникли серьезные проблемы

Подобного не было со времен пандемии в 2020-ом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей