Громит технику ВСУ: русское супероружие заставило американцев содрогнуться

Громит технику ВСУ: русское супероружие заставило американцев содрогнуться
Фото: www.unsplash.com
В США внимательно следят за развитием событий

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, остается под пристальным вниманием всего мирового сообщества. Эксперты в западных странах внимательно следят за успехами нашей армии. Мощное русское супероружие заставило специалистов из Соединенных Штатов Америки содрогнуться.

Обозреватели авторитетного местного журнала Military Watch отметили, что эффективность российских истребителей Су-35 превышает все ожидания. Наши самолеты крошат в капусту самую разнообразную воздушную технику, находящуюся в руках Вооруженных сил украинского государства.

Американские специалисты отметили, что прославленный истребитель на сегодняшний день остается самым грозным в воздушных силах нашей страны. Американцев одновременно восхищает и пугает высокая дальность поражения в воздухе – она составляет 400 километров.

Кроме того, истребитель очень живуч и демонстрирует высококлассные летные характеристики. Су-35 уже прекрасно зарекомендовал себя на фронтах в Сирийской Арабской Республике, а также на Украине.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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